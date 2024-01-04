Подросток из Оклахомы первым в мире прошел все уровни игры в «Тетрис»

Подросток из Оклахомы Уиллис Гибсон стал первым игроком, достигшим 157-го уровня классической игры в «Тетрис» офлайн. Это произошло почти через 40 лет после ее презентации, сообщил CNN Business 3 января.

«Я сейчас потеряю сознание, я не чувствую своих пальцев. Когда я начал играть в эту игру, я не ожидал, что когда-нибудь смогу победить или обыграть», — сказал Гибсон.

Видео с 38-минутной игрой Гибсона показывает, как игра заканчивается сбоем на 157-м уровне. Рекорд 13-летнего американца спровоцировал ностальгический всплеск интереса к игре, созданной советским инженером в 1984 году и популяризированной на Nintendo Entertainment System.

На сегодняшний день выпущено более 200 официальных вариантов «Тетриса» по меньшей мере на 70 системах, что является мировым рекордом согласно Книге рекордов Гиннесса. Разработанная Electronic Arts мобильная версия, выпущенная в 2006 году, была продана 100 млн раз, что делает ее третьей самой продаваемой видеоигрой всех времен, согласно отчету Hewlett-Packard за прошлый год.

В июне 2023 года сообщалось, что продажи консолей «Тетрис» в апреле в РФ выросли почти в два раза, рассказали «Известиям» представители торговых площадок. Самыми популярными стали классические виды ретроприставок, такие как Brick Game.

5 декабря обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов заявил, что игровая студия Rockstar Games не анонсировала ПК-версию игры GTA VI (Grand Theft Auto), поэтому велика вероятность, что, как и в случае с GTA V, она выйдет спустя год или даже два после релиза на консолях.