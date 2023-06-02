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Спрос на приставки «Тетрис» в РФ вырос в два раза

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Фото: Яндекс
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Продажи консолей «Тетрис» в апреле в РФ выросли почти в два раза, рассказали «Известиям» представители торговых площадок. Самыми популярными являются классические виды ретроприставок, такие как Brick Game.

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«По данным «Яндекс Маркета», продажи «Тетрисов» в апреле выросли в два раза по сравнению с месяцем ранее», — рассказали «Известиям» представители маркетплейса.

Согласны с оценками и в компании Ozon.

«Интерес к ретроразвлечениям может быть связан с их доступной ценой. Кстати, по отзывам мы видим, что многие пользователи покупают «Тетрисы» не только себе, но и своим детям», — заявили в компании.

По мнению представителей Wildberries, такие гаджеты приобретают для того, чтобы предаться ностальгии и вспомнить беззаботное детство. Наиболее популярная на маркетплейсе модель — классическая консоль Brick Game в черном цвете с яркими желтыми кнопками, добавили в компании.

Представители «Авито» рассказали «Известиям», что по сравнению с прошлым годом продажи «Тетриса» выросли на 36%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В силе ретро: в Россию вернулась мода на «Тетрис»

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