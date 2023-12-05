Эксперт не исключил выход GTA VI на ПК спустя несколько лет после релиза

Игровая студия Rockstar Games не анонсировала ПК-версию игры GTA VI (Grand Theft Auto), поэтому велика вероятность, что, как и в случае с GTA V, она выйдет спустя год или даже два после релиза на консолях. Об этом 5 декабря заявил обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов.

Что касается трейлера, то, по словам Черноусова, «никаких откровений» он в нем не увидел.

«Всё уже более-менее было известно из ранних «сливов», в том числе и то, что главные герои серии — современные Бонни и Клайд. В плане графической составляющей тоже каких-то супернововведений нет. Более показательным будет геймплейный трейлер, который нам продемонстрируют в следующем году», — отметил эксперт по технологиям.

Также он обратил внимание на то, что серия Grand Theft Auto Rockstar — поистине культовая для многих поколений геймеров. И GTA III, в которую играли школьники 1990-х, вышла в далеком 2001 году.

«Сейчас они уже выросли, многим уже за 30, а значит это вполне платежеспособная аудитория, которая готова отдать любые деньги, чтобы на несколько мгновений вернуться в детство. Вполне возможно, что Rockstar с выходом GTA VI установит новый рекорд в стоимости видеоигр. Эта игра легко может стоить $150, и даже за такую цены геймеры со всего мира скупят ее пачками», — подчеркнул Черноусов.

Rockstar Games выпустила трейлер GTA VI 4 декабря. Запланированная дата выхода игры — 2025 год. Действие шестой части развернется в городке Вайс Сити, вымышленной версии Майами. Главных героев зовут Люсия и Джейсон.