Голосовое обобщение: геймеры не поддержали бестселлеры на «игровом «Оскаре»

На сайте одного из главных игровых фестивалей The Game Awards 27 ноября стартовал конкурс пользовательских симпатий. В скрытом подсчете, который 29 ноября на официальной странице обнаружили внимательные посетители, пока лидирует Baldur's Gate 3 — более 50 тыс. человек поддержали релиз, хотя его тираж составил чуть больше 5 млн. Бестселлер года Tears of the Kingdom держится лишь на втором-третьем местах, а нашумевшие Starfield и Hogwarts Legacy вовсе не вошли в топ-5 рейтинга . «Известия» разбирают лидеров голосования и разбираются, почему геймеры предпочитают именно «Врата Балдура».

Выборы-выборы

The Game Awards — что-то вроде «Оскара» в мире видеоигр. В этом году организаторы решили скрыть результаты после прошлогоднего скандала, когда фанаты Genshin Impact и Sonic Frontiers накручивали голоса этим проектам. Но теперь внимательные пользователи смогли найти в структуре сайта счетчик голосов, и, как оказалось, игроки поддержали не все бестселлеры.

На первом месте «Голоса игроков» оказалась ролевая игра по вселенной «Подземелий и Драконов» Baldur’s Gate 3. На момент написания статьи у проекта от бельгийской студии Larian Studios 57 тыс. голосов. По состоянию на август 2023-го было продано более 5 млн копий, но, как считают эксперты, сейчас цифра может находиться где-то в районе 10 млн, что все еще меньше других бестселлеров года.

Кадр из игры Baldur’s Gate 3 Фото: Larian Studios

Эту серию нельзя назвать сверхпопулярной, скорее культовой: вторая часть вышла 23 года назад, а первая увидела свет в 1998-м, то есть большая часть игроков — новые фанаты, которые влились во франшизу только с выходом Baldur’s Gate 3. Релиз уже выиграл главную награду на другом престижном индустриальном фестивале — Golden Joystick Awards, поэтому успех на The Game Awards почти гарантирован.

За второе и третье места борются бестселлер года от Nintendo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Cyberpunk 2077: Phantom Liberty от CD Projekt. Японский релиз разошелся тиражом более 18 млн копий, при этом новая «Зельда» — эксклюзив для консоли Switch, в него больше ни на чем сыграть нельзя. Phantom Liberty и вовсе нельзя назвать отдельным проектом. Это опциональное дополнение к основной игре, и его продажи достигли более 4,3 млн, хотя оно доступно на большем количестве платформ — PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. На момент написания статьи у обоих кандидатов было по 39 тыс. голосов.

Как считает директор фестиваля «Стримфест», продюсер медиапроекта «Игропром» и ток-шоу «Киберспорт от А до Я» Михаил Лисецкий, популярность Baldur’s Gate 3 обусловлена высоким качеством продукта, которое отметили как критики, так и рядовые пользователи.

Кадр из игры Baldur’s Gate 3 Фото: Larian Studios

— Думаю, что за Baldur's Gate 3 сыграли не столько относительные минусы конкурентов (та же эксклюзивность новой Zelda для Switch), сколько ее собственные плюсы. Главный из них — консенсус игроков и лиц индустрии, что это очень хорошая игра. Такого не происходило уже очень много лет , чтобы в игру почти невозможно было прицелиться камнем критикам. Ни с какой стороны, — объяснил Михаил Лисецкий «Известиям».

Эксперт добавил, что геймерам приятно голосовать за Baldur’s Gate 3, так как их поддержка уходит независимой студии Larian, у которой нет амбиций модератора рынка вроде CD Projekt или возможностей огромной корпорации, как у Nintendo.

Четвертое место досталось очередному супергеройскому релизу Marvel’s Spider-Man — 36,5 тыс. голосов и тираж более 2,5 млн копий. Замкнул пятерку лидеров с небольшим отставанием от «Человека-паука» ремейк Resident Evil 4 (35 тыс. голосов).

Кадр из игры Resident Evil 4 Фото: CAPCOM

Итого в пятерке лидеров только один релиз уверенно преодолел планку в 10 млн продаж, но объединяет все игры упор на сюжетную составляющую. В последний раз пользователи получили доступ к скрытому счетчику 29 ноября, после этого организаторы смогли полностью скрыть его.

Повезло в коммерции, не везет в любви

Не все громкие релизы этого года, которые стали бестселлерами, заняли высокие позиции в рейтинге The Game Awards. В их числе оказались Mortal Kombat 1 (19-е место), Super Mario Bros. Wonder (12-е место), Star Wars Jedi: Survivor (16-е место). Но есть и более успешные хиты, которые ожидали увидеть хотя бы в десятке самых популярных проектов.

Одна из самых громких новинок этого года, научно-фантастическая приключенческая игра Starfield от Bethesda (подарили пользователям хиты Fallout 3, серию The Elder Scrolls), вовсе оказалась на 18-м месте, хотя в рейтинге The Game Awards всего 30 позиций. Геймеры раскритиковали релиз за плохую оптимизацию, пустой игровой мир, не самый захватывающий сюжет и геймплей. Но, несмотря на перечисленные недостатки, релиз можно считать коммерческим успехом: всего было продано более 10 млн копий. Подлил масла в огонь исполнительный продюсер Bethesda Game Studios Тодд Говард: разработчик сказал, что игра работает отлично, и недовольным нужно просто обновить свои системы (купить более мощные ПК-детали).

Кадр из игры Starfield Фото: Bethesda

Продолжение другой всемирно известной франшизы, Diablo IV, тоже не смогло войти в топ-10. Новинка от Blizzard расположилась на 22-м месте, заполучив 12 тыс. голосов. Серия Diablo — ролевая экшен-игра в фэнтезийном сеттинге, как и Baldur’s Gate. Хотя релиз был положительно принят критиками, рядовые игроки разгромили разработчиков за агрессивную монетизацию и намеренное замедление игрового процесса. Особенное недовольство вызвал косметический предмет стоимостью $65. За подобную сумму геймеры могут приобрести полноценную качественную игру.

Чуть лучше дела обстоят дела у Hogwarts Legacy от Avalanche Software: проект занял десятую строчку рейтинга при 15 млн проданных копий. У этой франшизы есть большая и преданная фанатская база, но и она отметила слабую оптимизацию проекта на старте. По словам Михаила Лисецкого, прозрачная коммуникация с пользователями — тоже важный аспект для разработчика.

— Посмотрите, сколько полезных исправлений и добавок успела сделать Larian и что за куда большее время успела сделать Avalanche Software для Hogwarts Legacy в тисках Warner Bros. У бельгийцев куда шире поле для маневра, и они этим счастливо пользуются. У Bethesda и Starfield ситуация похуже , но эта игра вышла позже остальных, поэтому ее финальную оценку у геймеров еще могут изменить обновления, она не застыла.

Кадр из игры Hogwarts Legacy Фото: Avalanche Software