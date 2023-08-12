Врата в фэнтези: игра Baldur's Gate 3 бьет рекорды

Единовременно в проект по мотивам популярной настолки «Подземелья и драконы» сыграло более 800 тыс. человек. Это лучший результат в жанре пошаговой ролевой игры в крупнейшем онлайн-магазине Steam в этом году. Новинка официально доступна российским геймерам и даже имеет русские субтитры. «Известия» опробовали фэнтезийный проект .

Рекордный релиз

Вторые и третьи «Врата Балдура» разделяет перерыв в 23 года, из них шесть лет ушло на разработку Baldur’s Gate 3 . Но сиквелом новинку назвать нельзя — это уникальная история, которая происходит спустя 120 лет после Baldur’s Gate 2. Это не помешало привлечь как преданных фанатов, так и новую аудиторию: пиковый онлайн составил рекордные 814 тыс. игроков . Сами разработчики — студия Larian Studios — ожидали всего 100 тыс. человек. Это позволило Baldur’s Gate 3 приблизиться к Hogwarts Legacy, результат которого — 879 тыс. единовременных пользователей .

Фото: Larian Studios

Игре удалось обогнать по популярности другой всемирно известный проект, который долгое время оставался бессменным лидером топ-10 платных игр в Steam, — Counter-Strike: Global Offensive. В онлайн-магазине из-за релиза Baldur’s Gate 3 обрушились европейские загрузочные серверы — так много было желающих поиграть в новинку . Глава Larian Studios Свен Винке принес извинения за неудобства, но понятно, что это была шутка победителя: не каждый день один из крупнейших цифровых магазинов испытывает проблемы из-за ажиотажа вокруг релиза.

Такой успех легко объяснить: в основе Baldur’s Gate 3 лежит настольная ролевая игра «Подземелья и драконы», которая за последние 10 лет стала одной самых популярных в мире, особенно на Западе. Также в начале года вышел приключенческий фильм по этой вселенной . Компьютерная версия не требует передового «железа», то есть поиграть в нее может почти любой желающий с недорогим ПК. Проект больше ориентирован на историю и сюжет и подойдет даже начинающим геймерам .

По заветам «Подземелий»

Так как Baldur’s Gate 3 основывается на настольной ролевой игре «Подземелья и драконы», то подавляющее большинство фишек заимствовали именно оттуда. Классы, расы, предыстории и очки характеристик персонажа, а также умения, система сражений и даже божества с локациями — всё будет знакомо и понятно фанатам настолки .

Фото: Larian Studios

По сюжету Baldur’s Gate 3, главный герой и еще несколько персонажей попадают в плен к осьминогоподобным иллитидам. Это жестокая, но достаточно продвинутая раса гуманоидов, обладающих сверхъестественными психическими способностями . Еще их называют свежевателями разумов, что вполне оправдано, учитывая их способ размножения: они заражают захваченных рабов личинками, которые постепенно выедают мозг носителя и трансформируют тело . Вот и подконтрольного геймерам персонажа постигла такая же участь. Но на корабль, собирающий новых жертв, кто-то напал. Воспользовавшись шумихой, герой сбегает из плена и теперь должен найти способ избавиться от паразита в голове, а помогут ему в этом новые соратники, у которых ровно та же проблема .

В игре упростили многие элементы. Больше не придется кидать кучу игральных кубиков, чтобы понять, сколько урона нанесла атака. Теперь это высчитывается автоматически. Но разработчики из Larian Studios угодили как любителям «Подземелий», так и бывалым геймерам: некоторые действия или опции в диалогах требуют проверки, для которой придется сделать бросок двадцатигранной кости . Задается определенная сложность (например, 15), и игрок должен получить результат от 15 и выше, чтобы преуспеть. Но если выпадет число меньше рубежа, то ждите провала. Есть еще один маленький нюанс: критические успехи и провалы при двадцатке и единице. Это гарантирует особый результат: катастрофический или, наоборот, триумфальный . Например, если попытаться успокоить двух спорящих персонажей, то из-за выпавшей единицы они могут начать драку . При желании можно испытать удачу еще раз, но для этого придется потратить «Очки вдохновения», которые начисляют за выполнение особых задач (например, не потерять в битве ни одного бойца).

Фото: Larian Studios

Еще один несомненный плюс новых «Врат Балдура» — создание персонажа. Менять можно цвет волос и прическу, виды лиц, оттенок кожи и так далее . В редакторе можно провести несколько часов, выбирая идеальный внешний вид героя, и это только малая часть самой игры. Но если пользователям не терпится попробовать себя в роли искателя приключений в фэнтезийном мире, то существует семь предварительно сгенерированных персонажей (такая опция тоже есть в настольной игре). У каждого из них есть уникальная предыстория, мотивация и способности . Например, тифлинг (гибрид демона и человека) Карлах — варвар. Она способна впадать в ярость, ее атаки наносят внушительный урон. А высший эльф Астарион — плут, полагающийся на ловкость, обман и убеждение.

Фото: Larian Studios

Что сказали игроки

Пользователи и критики встретили Baldur’s Gate 3 положительно: в онлайн магазине Steam покупатели оставили 130 тыс. рецензий, и из них 93% положительные . Этот релиз не отстает от своего предшественника, который вышел еще в 2000-м году. Оба проекта называют лучшими играми в своем жанре, отмечают потрясающую графику, интересный сюжет и затягивающий геймплей, от которого трудно оторваться .

Новинка уже превзошла вторую часть: на одном из крупнейших сайтов-агрегаторов мнений — Metacritic — рейтинг Baldur’s Gate 3 составил 97 баллов из 100, а у ее предшественника — 95 . Рост, конечно, не самый внушительный, но это точно триумфальное возвращение серии после 20-летнего перерыва. Финальное мнение критиков: обязательно к прохождению .

Фото: Larian Studios

Новинка официально доступна игрокам из России и поддерживает русские субтитры и перевод внутриигровых текстов. Обойдется она в 2 тыс. рублей на платформе Steam, а уже в начале сентября выйдет версия для макбуков и консоли PlayStation 5 . Еще позже Baldur’s Gate 3 планируют выпустить для приставки Xbox Series S/S , но разработчики пока не объявили точной даты.