Пошла жара: самые интересные игры июля

Лето — время игрового затишья, но пользователям точно не придется скучать. В подборке «Известий» — возвращение легендарной серии beat 'em up, кооператив про динозавров, продолжение Jagged Alliance и многое другое.

Jagged Alliance 3

Жанр: тактическая RPG

На чем играть: ПК

Дата выхода: 14 июля

Знаменитая тактическая RPG возвращается. Под свое командование снова можно взять отряд наемников и навести порядок в выдуманной стране третьего мира Гранд-Чиене , чей президент был похищен вооруженной группировкой. В распоряжении игроков нескучный кооператив, интересный выбор оружия и персоналий «солдат удачи», микроменеджмент бойцов и «олдскульная» сложность.

Oxenfree II: Lost Signals

Жанр: мистика, детективная адвенчура

На чем играть: ПК, РС, PS 4,5, Nintendo Switch

Дата выхода: 12 июля

В первой части атмосферного мистического приключения Oxenfree рассказывалась история девушки-подростка Алекс, решившей провести выходные в компании друзей на безлюдном морском острове. В новой части Алекс снова приедет в свой родной городок (недалеко от того самого таинственного острова), чтобы исследовать загадочные радиосигналы.

Gylt

Жанр: хоррор-экшен

На чем играть: ПК, PS 4,5, Xbox Series X|S, Xbox One

Дата выхода: уже вышла

Сколько уже в видеоиграх рассказано историй про детские фантазии, страхи и подсознание — Little Nighmares, Fran Bow, Limbo... Похоже, этот источник вдохновения настолько бездонный, что и не собирается иссякать. Студия Tequila Works выпустила очень симпатичный хоррор с головоломками и стелсом про девочку Салли, попавшую в «кошмарную» параллельную реальность, где страхи жителей — ее родни, соседей и одноклассников — становятся реальными.

Immortals of Aveum

Жанр: шутер от первого лица

На чем играть: ПК, PS 5, Xbox Series X|S

Дата выхода: 20 июля

Судя по финальным трейлерам, фэнтезийный шутер от первого лица Immortals of Aveum стоит ждать. Разработчики обещают практически Call of Duty, но в волшебном мире боевых магов. Кастовать заклинания предстоит с двух рук в трех разных спектрах — зеленом, красном и желтом. Каждый из видов магии обладает уникальной дальнобойностью и уроном. Сочетание оружия и магии будет давать неповторимые комбо, помогающие сражаться с врагами.

Pikmin 4

Жанр: стратегия

На чем играть: Nintendo Switch

Дата выхода: 21 июля

Стратегия-легенда Pikmin не очень популярна в России, но на Западе и у себя на родине, в Японии, она считается одной из знаковых серий компании Nintendo. Геймплей в четвертой части неизменен, но обещает быть таким же увлекательным: под опекой игрока окажется целый народ разноцветных человечков-пикминов, которым предстоит на этот раз выжить и исследовать экосистему неизвестной планеты. Каждый пикмин наделен особыми навыками: замораживать водоемы, преодолевать препятствия и др. Комбинируя их, игрокам предстоит выполнять различные миссии и решать головоломки.

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons

Жанр: beat 'em up

На чем играть: ПК, PS 4,5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch

Дата выхода: 27 июля

Еще одно продолжение нестареющей классики. Многим приключения братьев Билли и Джимми Ли известны еще из эпохи «Денди». Бойцы снова дадут отпор негодяям на неоновых улицах Нью-Йорка будущего. В этот раз к ним присоединятся новые герои, а в жанре beat 'em up появится легкий элемент «рогаликов»: уровни будут нелинейно чередоваться, а сложность врагов — расти в зависимости от выбора игрока. Остается надеяться, что в игре будет такой же цепляющий саундтрек, как и в Double Dragon Neon.

Exoprimal

Жанр: кооперативный экшен

На чем играть: ПК, PS 4,5, Xbox Series X|S, Xbox One

Дата выхода: 14 июля

Студия Capcom вспомнила про динозавров — в новом экшене можно будет собрать команду друзей и показать доисторическим рептилиям, которые внезапно наводнили Землю, кто тут хозяин. Сражаться с ящерами нужно будет при помощи экзокостюмов, попутно отбивая территории и ценные артефакты у других игроков. Победят сильнейшие!

Unholy

Жанр: хоррор на выживание

На чем играть: ПК, PS 5, Xbox Series X|S

Дата выхода: 20 июля

Женщина ищет пропавшего сына, перемещаясь из одного мира в другой… Увы, это не новая часть Silent Hill, зато студия Duality Games выпустила другой долгострой — хоррор Unholy. Действие развернется в некоем городе Восточной Европы и мрачном царстве, принадлежащем религиозному культу.

The Expanse: A Telltale Series

Жанр: интерактивное кино

На чем играть: ПК, PS 4,5, Xbox Series X|S, Xbox One

Дата выхода: 27 июля

Любопытный проект в первую очередь заинтересует тех, кому понравился научно-фантастический сериал «Пространство». Студия TelltaleGames , зарекомендовавшая себя как создателя отличных интерактивных квестов, расширит вселенную сериала и даст игрокам возможность взглянуть на нее глазами героини Камины Драммер. Она возглавит банду мусорщиков и отправится на поиски сокровищ. Как и в других проектах студии, придется постоянно делать выборы, от которых зависят сюжет и концовка.

F1 Manager 2023

Жанр: спортивный менеджер

На чем играть: ПК, PS 4,5, Xbox Series X|S, Xbox One

Дата выхода: 31 июля

Настоящий подарок для любителей «Формулы 1». В F1 Manager этого года войдут 23 заезда, шесть спринтов F1, новые болиды, трассы, пилоты и испытания. Игрок сможет почувствовать себя менеджером команды «Формулы» от и до: взять на себя руководство командой, контролировать подготовку к заездам, настраивать болиды до последнего винтика и, конечно же, любоваться зрелищными гоночными моментами.

Brewpub Simulator

Жанр: симулятор

На чем играть: ПК

Дата выхода: 21 июля

Маленькая, но любопытная новинка от инди-разработчиков воплотит мечту тысяч людей — позволит открыть собственный пивной бар. Хозяину заведения необходимо будет не только управлять бизнесом, но и разрабатывать новые сорта пива и этикетки к нему.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Жанр: платформер, экшен

На чём играть: ПК

Дата выхода: 26 июля