Пошла жара: самые интересные игры июля
Лето — время игрового затишья, но пользователям точно не придется скучать. В подборке «Известий» — возвращение легендарной серии beat 'em up, кооператив про динозавров, продолжение Jagged Alliance и многое другое.
Jagged Alliance 3
Жанр: тактическая RPG
На чем играть: ПК
Дата выхода: 14 июля
Знаменитая тактическая RPG возвращается. Под свое командование снова можно взять отряд наемников и навести порядок в выдуманной стране третьего мира Гранд-Чиене, чей президент был похищен вооруженной группировкой. В распоряжении игроков нескучный кооператив, интересный выбор оружия и персоналий «солдат удачи», микроменеджмент бойцов и «олдскульная» сложность.
Oxenfree II: Lost Signals
Жанр: мистика, детективная адвенчура
На чем играть: ПК, РС, PS 4,5, Nintendo Switch
Дата выхода: 12 июля
В первой части атмосферного мистического приключения Oxenfree рассказывалась история девушки-подростка Алекс, решившей провести выходные в компании друзей на безлюдном морском острове. В новой части Алекс снова приедет в свой родной городок (недалеко от того самого таинственного острова), чтобы исследовать загадочные радиосигналы.
Gylt
Жанр: хоррор-экшен
На чем играть: ПК, PS 4,5, Xbox Series X|S, Xbox One
Дата выхода: уже вышла
Сколько уже в видеоиграх рассказано историй про детские фантазии, страхи и подсознание — Little Nighmares, Fran Bow, Limbo... Похоже, этот источник вдохновения настолько бездонный, что и не собирается иссякать. Студия Tequila Works выпустила очень симпатичный хоррор с головоломками и стелсом про девочку Салли, попавшую в «кошмарную» параллельную реальность, где страхи жителей — ее родни, соседей и одноклассников — становятся реальными.
Immortals of Aveum
Жанр: шутер от первого лица
На чем играть: ПК, PS 5, Xbox Series X|S
Дата выхода: 20 июля
Судя по финальным трейлерам, фэнтезийный шутер от первого лица Immortals of Aveum стоит ждать. Разработчики обещают практически Call of Duty, но в волшебном мире боевых магов. Кастовать заклинания предстоит с двух рук в трех разных спектрах — зеленом, красном и желтом. Каждый из видов магии обладает уникальной дальнобойностью и уроном. Сочетание оружия и магии будет давать неповторимые комбо, помогающие сражаться с врагами.
Pikmin 4
Жанр: стратегия
На чем играть: Nintendo Switch
Дата выхода: 21 июля
Стратегия-легенда Pikmin не очень популярна в России, но на Западе и у себя на родине, в Японии, она считается одной из знаковых серий компании Nintendo. Геймплей в четвертой части неизменен, но обещает быть таким же увлекательным: под опекой игрока окажется целый народ разноцветных человечков-пикминов, которым предстоит на этот раз выжить и исследовать экосистему неизвестной планеты. Каждый пикмин наделен особыми навыками: замораживать водоемы, преодолевать препятствия и др. Комбинируя их, игрокам предстоит выполнять различные миссии и решать головоломки.
Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons
Жанр: beat 'em up
На чем играть: ПК, PS 4,5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch
Дата выхода: 27 июля
Еще одно продолжение нестареющей классики. Многим приключения братьев Билли и Джимми Ли известны еще из эпохи «Денди». Бойцы снова дадут отпор негодяям на неоновых улицах Нью-Йорка будущего. В этот раз к ним присоединятся новые герои, а в жанре beat 'em up появится легкий элемент «рогаликов»: уровни будут нелинейно чередоваться, а сложность врагов — расти в зависимости от выбора игрока. Остается надеяться, что в игре будет такой же цепляющий саундтрек, как и в Double Dragon Neon.
Exoprimal
Жанр: кооперативный экшен
На чем играть: ПК, PS 4,5, Xbox Series X|S, Xbox One
Дата выхода: 14 июля
Студия Capcom вспомнила про динозавров — в новом экшене можно будет собрать команду друзей и показать доисторическим рептилиям, которые внезапно наводнили Землю, кто тут хозяин. Сражаться с ящерами нужно будет при помощи экзокостюмов, попутно отбивая территории и ценные артефакты у других игроков. Победят сильнейшие!
Unholy
Жанр: хоррор на выживание
На чем играть: ПК, PS 5, Xbox Series X|S
Дата выхода: 20 июля
Женщина ищет пропавшего сына, перемещаясь из одного мира в другой… Увы, это не новая часть Silent Hill, зато студия Duality Games выпустила другой долгострой — хоррор Unholy. Действие развернется в некоем городе Восточной Европы и мрачном царстве, принадлежащем религиозному культу.
The Expanse: A Telltale Series
Жанр: интерактивное кино
На чем играть: ПК, PS 4,5, Xbox Series X|S, Xbox One
Дата выхода: 27 июля
Любопытный проект в первую очередь заинтересует тех, кому понравился научно-фантастический сериал «Пространство». Студия TelltaleGames, зарекомендовавшая себя как создателя отличных интерактивных квестов, расширит вселенную сериала и даст игрокам возможность взглянуть на нее глазами героини Камины Драммер. Она возглавит банду мусорщиков и отправится на поиски сокровищ. Как и в других проектах студии, придется постоянно делать выборы, от которых зависят сюжет и концовка.
F1 Manager 2023
Жанр: спортивный менеджер
На чем играть: ПК, PS 4,5, Xbox Series X|S, Xbox One
Дата выхода: 31 июля
Настоящий подарок для любителей «Формулы 1». В F1 Manager этого года войдут 23 заезда, шесть спринтов F1, новые болиды, трассы, пилоты и испытания. Игрок сможет почувствовать себя менеджером команды «Формулы» от и до: взять на себя руководство командой, контролировать подготовку к заездам, настраивать болиды до последнего винтика и, конечно же, любоваться зрелищными гоночными моментами.
Brewpub Simulator
Жанр: симулятор
На чем играть: ПК
Дата выхода: 21 июля
Маленькая, но любопытная новинка от инди-разработчиков воплотит мечту тысяч людей — позволит открыть собственный пивной бар. Хозяину заведения необходимо будет не только управлять бизнесом, но и разрабатывать новые сорта пива и этикетки к нему.
Ratchet & Clank: Rift Apart
Жанр: платформер, экшен
На чём играть: ПК
Дата выхода: 26 июля
Рэтчет и Кланк — знаменитые персонажи игр для консоли Play Station. Часть «Между мирами» вышла как эксклюзив в 2021 году, а теперь в нее можно будет поиграть на компьютере. Героев ждет межпространственное приключение и сражение со злым императором роботов, задумавшим покорить все вселенные.