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Rockstar Games анонсировала выход GTA 6 в 2025 году
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Rockstar Games анонсировала выход GTA 6 в 2025 году

Rockstar Games: в 2025 году выйдет видеоигра GTA 6
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Компания — разработчик видеоигр Rockstar Games 4 декабря выпустила трейлер новой игры GTA VI (Grand Theft Auto). Запланированная дата выхода — 2025 год.

Действие шестой части развернется в городке Вайс Сити, вымышленной версии Майами. Главных героев зовут Люсия и Джейсон.

«Наш трейлер просочился в Сеть, поэтому, пожалуйста, посмотрите оригинал на YouTube», — написали представители компании в соцсети Х (бывш. Twitter).

Отмечается, что предыдущая часть Grand Theft Auto V выходила в 2013 году. Rockstar заработали на продажах более $7,7 млрд.

По данным из видеоролика, выход игры состоится в 2025 году.

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Ранее, 16 ноября, сообщалось, что трейлер покажут 7 декабря. Студия Rockstar Games, разработчик GTA, вошла в список участников консультативного совета The Game Awards, который пройдет 7 декабря. Это значит, что создатели GTA будут точно присутствовать на мероприятии, что повышает шансы на показ трейлера новой игр.

О начале работы над шестой частью GTA Rockstar Games сообщила 4 февраля 2022 года. На следующий день котировки Take-Two Interactive выросли более чем на 7% на фоне сообщений о разработке новой части Grand Theft Auto.

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