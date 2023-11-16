Названа вероятная дата анонса GTA 6
Первый трейлер новой части видеоигры GTA 6 могут презентовать 7 декабря. Об этом 16 ноября сообщает австралийская редакция гейм-издания Kotaku.
По информации инсайдеров, студия Rockstar Games, разработчик GTA, вошла в список участников консультативного совета The Game Awards, который пройдет 7 декабря. Это значит, что создатели GTA будут точно присутствовать на мероприятии, что повышает шансы на показ трейлера новой игры, пишет «Газета.Ru».
Также журналисты отметили, что на мероприятии будет присутствовать японский геймдизайнер Хидео Кодзима, глава американского подразделения Nintendo Даг Боузер и генеральный директор студии Ubisoft Ив Гиймо.
О начале работы над шестой частью GTA Rockstar Games сообщила 4 февраля 2022 года. На следующий день котировки Take-Two Interactive выросли более чем на 7% на фоне сообщений о разработке новой части Grand Theft Auto.