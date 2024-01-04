Два человека погибли и 10 пострадали в ДТП с автобусом в Чувашии

Два человека погибли, 10 пострадали в результате ДТП с автобусом, которое произошло поздно вечером 3 января в Порецком округе Чувашской Республики, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

«Около 23 часов 3 января на 152 км автодороги Чебоксары — Сурское в Порецком округе Чувашской Республики произошло ДТП с участием автобуса, двигавшегося с Нижнего Новгорода в Тольятти. По предварительным данным, водитель Neoplan не справился с управлением и допустил съезд с дороги», — сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

Сотрудники Госавтоинспекции МВД по Чувашии устанавливают обстоятельства ДТП. К проверке подключилась и прокуратура Чувашии — ведомство взяло на контроль проверку по факту ДТП.

Прокурор Порецкого района Алексей Мочалов прибыл на место для координации действий спецслужб.

По факту произошедшего правоохранительными органами организована процессуальная проверка, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Чувашии.

Ранее, 28 декабря, рейсовый автобус без пассажиров врезался в цветочный павильон в подмосковной Балашихе. Авария произошла на улице Свердлова примерно в 00:20. Предварительно, водитель не справился с управлением.

До этого, 23 декабря, в Ярославской области произошло ДТП, в результате которого опрокинулся автобус со школьниками из Владимирской области, направлявшийся на экскурсию. Авария произошла в районе деревни Филимоново Ростовского района. В автобусе находились 20 детей и 15 взрослых.