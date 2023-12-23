Два человека пострадали при опрокидывании школьного автобуса в Ярославской области
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- Два человека пострадали при опрокидывании школьного автобуса в Ярославской области
Автобус со школьниками из Владимирской области, который направлялся на экскурсию, опрокинулся в Ярославской области. Как сообщил 23 декабря в своем Telegram-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев, пострадали двое взрослых.
Авария произошла в районе деревни Филимоново Ростовского района. В автобусе находились 20 детей и 15 взрослых.
По данным губернатора, у пострадавших черепно-мозговая травма и ушиб плеча. Они доставлены в больницу Ростова. Остальные продолжили экскурсию на резервном автобусе.
«По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет», — указал Авдеев.
Ранее в этот день экскурсионный автобус с детьми столкнулся с грузовиком на трассе М-7 «Волга» в Удмуртии. В автобусе находились 17 детей и пятеро взрослых. По предварительной информации, пострадали четыре ребенка, погибших нет.