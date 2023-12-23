Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Житель села в Курской области погиб в результате обстрела со стороны ВСУ
Мир
В Днепропетровской области Украины переименовали почти 50 улиц
Происшествия
После ДТП под Ростовом госпитализировали 11 человек в состоянии средней тяжести
Общество
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Мир
В Эстонии заявили о готовности выдавать Киеву украинцев мобилизационного возраста
Общество
«Народный фронт» начал сбор подписей в поддержку Путина
Экономика
Правительство РФ обнулило на 2024 год пошлины на ввоз замороженного мяса кур
Общество
Ленинградской АЭС исполнилось 50 лет
Общество
В Москве открылся съезд партии «Справедливая Россия — За правду»
Происшествия
Водитель квадроцикла погиб в ДТП с грузовиком в Новосибирской области
Происшествия
Посетителей эвакуировали из ТЦ на севере Москвы из-за пожара
Общество
Памфилова сообщила о 29 претендентах в кандидаты на пост президента РФ
Политика
Миронов поддержал Путина в качестве кандидата на выборах президента России
Мир
ISW сообщил о поставке Украине первой партии F-16 до конца года
Наука и техника
Ракета SpaceX вывела на орбиту 23 спутника Starlink

Четыре ребенка пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Удмуртии

0
Фото: пресс-служба УГИБДД МВД по Удмуртии
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экскурсионный автобус с детьми столкнулся с грузовиком на трассе М-7 «Волга» в Удмуртии. Об этом 23 декабря сообщил источник «Известий».

ДТП произошло на 206-м км автодороги в Якшур-Бодьинском районе в 11:50 мск.

В автобусе находилось 17 детей и пятеро взрослых. По предварительной информации, пострадали четыре ребенка, погибших нет.

Данные уточняются.

ЧП дорожного масштаба: подведены итоги аварийности за девять месяцев
За три квартала в России произошло 97 тыс. ДТП

Ранее, 21 декабря, трое детей и двое взрослых погибли в результате аварии на 153-м километре автодороги Ростов – Ставрополь. Водитель Volkswagen Polo, не справившись с управлением, допустил выезд на встречную полосу и столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Man в составе полуприцепа.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023