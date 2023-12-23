Четыре ребенка пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Удмуртии
Экскурсионный автобус с детьми столкнулся с грузовиком на трассе М-7 «Волга» в Удмуртии. Об этом 23 декабря сообщил источник «Известий».
ДТП произошло на 206-м км автодороги в Якшур-Бодьинском районе в 11:50 мск.
В автобусе находилось 17 детей и пятеро взрослых. По предварительной информации, пострадали четыре ребенка, погибших нет.
Данные уточняются.
Ранее, 21 декабря, трое детей и двое взрослых погибли в результате аварии на 153-м километре автодороги Ростов – Ставрополь. Водитель Volkswagen Polo, не справившись с управлением, допустил выезд на встречную полосу и столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Man в составе полуприцепа.