Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Ростовской области
Пять человек, трое из которых — дети, погибли в результате аварии на 153-м км автодороги Ростов – Ставрополь. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщили в главном управлении МВД Ростовской области.
По данным ведомства, 30-летний водитель Volkswagen Polo, не справившись с управлением, допустил выезд на встречную полосу и столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Man в составе полуприцепа под управлением 40-летнего водителя.
«В результате ДТП погибли на месте водитель автомобиля Volkswagen Polo и его пассажиры 2015, 2013, 1991 годов рождения, пассажир 2009 года рождения была доставлена в медицинское учреждение, где в последствии скончалась от полученных травм», — говорится в пресс-службе регионального главка МВД.
Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
Ранее в этот день двое мужчин разбились во время поездки на снегоходе в Ленинградской области. По факту произошедшего проводится проверка.