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Двое мужчин разбились на снегоходе в Ленинградской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Двое мужчин разбились во время поездки на снегоходе в Ленинградской области. Об этом 21 декабря рассказал источник «Известий».

ДТП произошло во Всеволжском районе. Мужчины катались по бездорожью возле поселка имени Свердлова. Их тела были обнаружены на месте происшествия. По факту произошедшего проводится проверка.

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Ранее в этот день «Известия» также выяснили, что в Красноярском крае мужчина с 14-летним сыном уехал в тундру на стойбище на снегоходе и не выходил на связь четыре дня. При себе у них были мобильные телефоны, которые сейчас недоступны. Проводятся мероприятия по розыску.

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