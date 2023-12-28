Автобус врезался в цветочный магазин в подмосковной Балашихе
Рейсовый автобус без пассажиров врезался в цветочный павильон в подмосковной Балашихе. Об этом 28 декабря сообщили в Главном управлении МВД России по региону.
Авария произошла на улице Свердлова примерно в 00:20.
«По предварительной информации, водитель, управляя рейсовым автобусом, который двигался без пассажиров, не справился с управлением и совершил наезд на цветочный павильон. В результате ДТП пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.
23 декабря в Ярославской области произошло ДТП, в результате которого опрокинулся автобус со школьниками из Владимирской области, направлявшийся на экскурсию. Авария произошла в районе деревни Филимоново Ростовского района. В автобусе находились 20 детей и 15 взрослых.