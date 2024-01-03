Крупные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления, которые подмочили репутацию западной бронетехники, стали одним из самых значимых военных событий 2023 года. Такие выводы 3 января сделал журнал Military Watch Magazine, посвященный современной военной истории.

«На ранних этапах контрнаступления ВСУ недавно поставленные Западом высококлассные бронетанковые средства понесли серьезные потери. Почти сразу же появились кадры уничтожения танков Leopard 2A4 и 2A6», — говорится в материале.

Журнал напомнил, что в начале сентября последовало первое подтвержденное уничтожение британского Challenger 2. Считается, что украинские войска потеряли минимум две машины из 12. После этого, пишет издание, российские военные осуществили успешный противотанковый удар по менее бронированным средствам, включая французские колесные танки AMX-10RC и усовершенствованные Leopard 1.

В итоге, отмечает издание, поставленные Киеву американские танки Abrams M1A1 ВСУ держат подальше от линии фронта во избежание аналогичного репутационного ущерба.

Авторы журнала обратили внимание на то, что неспособность ВСУ добиться успеха, несмотря на огромные вложения в укрепление боевого потенциала всерьез подорвало дальнейшую материальную поддержку Киева, о чем и раньше предостерегали на Западе.

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