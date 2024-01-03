Лифт с пассажирами сорвался в Уфе
Кабина лифта с пассажирами рухнула вниз в одном из зданий Уфы. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщает 3 января городской портал в Telegram-канале.
Технический сбой в работе лифта произошел ночью на 2 января в доме 68 по Революционной улице. Как указали спасатели, в кабину вошли пять человек, а затем лифт резко поехал вниз. Один из мужчин, находящихся в кабине, попытался самостоятельно высвободиться, но лифт был заблокирован.
«Пассажиров освободила аварийная бригада лифтовой компании и осмотрели медики. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Ранее, 13 декабря, в доме на северо-западе Москвы лифт упал в шахту вместе с 72-летней женщиной внутри. Пострадавшую осмотрели врачи скорой помощи, они диагностировали тупую травму живота. Женщина отказалась от госпитализации.