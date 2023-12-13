Лифт с женщиной внутри упал в доме на северо-западе Москвы

В доме на северо-западе Москвы лифт упал в шахту вместе с женщиной внутри. Об этом 13 декабря сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел в районе Куркино, в доме №12 на Родионовской улице. 72-летняя женщина вызвала лифт на седьмой этаж, чтобы спуститься на первый.

Во время следования вниз лифт стал ускоряться и резко ударился, после чего перестали работать все кнопки внутри. Женщина вызвала аварийную службу, прибывший лифтер смог поднять кабину на первый этаж и открыть двери.

Пострадавшую осмотрели врачи скорой помощи, они диагностировали тупую травму живота. Женщина отказалась от госпитализации.

Ранее, 21 сентября, в московском районе Лефортово лифт с женщиной и трехлетним ребенком внутри рухнул с 16-го этажа. Они не пострадали благодаря работе страховочных механизмов. По словам женщины, соседи уже писали жалобы в управляющую компанию. Сама женщина по факту случившегося написала заявление в полицию.