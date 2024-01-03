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Медведчук назвал приведшие к краху главные ошибки Зеленского

Медведчук: переход на нацистскую идеологию привел Зеленского к краху
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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент Украины Владимир Зеленский совершил ряд ошибок, которые привели его к краху. Как отметил лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук 3 января, одна из таких ошибок — переход на нацистскую идеологию.

«Нацизм помогает сделать из недалеких и вороватых «Слуг народа» воинов света, а всех прочих обвиняет в работе на «вселенское зло» в виде Москвы», — написал Медведчук в своей статье на сайте движения.

Другой ошибкой председатель совета движения «Другая Украина» назвал привлечение во власть людей «якобы из народа». По его словам, такая тенденция была эффектна лишь с точки зрения шоу, но пагубна с позиции интересов государства. Политик подчеркнул, что история показывает, что, как бы не был плох управляющий класс, смена его на случайных людей ничего не решит.

Третья ошибка Зеленского, по мнению Медведчука, — это переоценка западной помощи.

«Зеленский, не будучи профессионалом, искренне считал, что западная поддержка перекроет все риски противостояния с Россией», — отметил Медведчук.

По его мнению, украинский президент начал политическую игру, обладая только чужими деньгами, оружием и идеями, но в результате всё это кончилось.

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Еще в ноябре Медведчук указывал, что Зеленский терпит поражение по всем фронтам. Тогда он подчеркнул, что украинский лидер ничего не понимает в военном деле, поскольку является гражданским человеком.

Между тем вице-маршал авиации Великобритании в отставке Шон Белл заявлял, что Зеленский по итогам 2023 года оказался в патовой ситуации, поскольку его Вооруженные силы (ВС) потерпели крах на поле боя, а западная поддержка иссякает на глазах.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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