Сжегшую паспорт блогершу из Брянска отправили под домашний арест

Суд в Брянске отправил блогершу Евгению «Джипси» Хоффман, которая в новогоднюю ночь сожгла свой паспорт, под домашний арест до 3 февраля.

Как уточняется, девушке также запрещено пользоваться интернетом и телефоном. Запрет не касается вызовов полиции, скорой и пожарных, а также общения со свидетелями. Родители Хоффман решение суда комментировать отказались

О задержании жительницы Брянска, после того как она сожгла свой паспорт, стало известно 1 января. Отмечается, что девушка уничтожила документ в новогоднюю ночь возле одного из ночных заведений города.

В тот же день Следственный комитет РФ возбудил в отношении нее уголовное дело по ст. 329 УК РФ («Надругательство над государственным гербом Российской Федерации»). Отмечается, что девушка совершила правонарушение путем публичного сожжения паспорта, на котором изображен герб государства.