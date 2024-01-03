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Сжегшую паспорт блогершу из Брянска отправили под домашний арест

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Суд в Брянске отправил блогершу Евгению «Джипси» Хоффман, которая в новогоднюю ночь сожгла свой паспорт, под домашний арест до 3 февраля.

Как уточняется, девушке также запрещено пользоваться интернетом и телефоном. Запрет не касается вызовов полиции, скорой и пожарных, а также общения со свидетелями. Родители Хоффман решение суда комментировать отказались

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О задержании жительницы Брянска, после того как она сожгла свой паспорт, стало известно 1 января. Отмечается, что девушка уничтожила документ в новогоднюю ночь возле одного из ночных заведений города.

В тот же день Следственный комитет РФ возбудил в отношении нее уголовное дело по ст. 329 УК РФ («Надругательство над государственным гербом Российской Федерации»). Отмечается, что девушка совершила правонарушение путем публичного сожжения паспорта, на котором изображен герб государства.

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