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СК возбудил уголовное дело в отношении сжегшей паспорт девушки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Уголовное дело возбуждено в отношении девушки, которая сожгла свой паспорт в Брянске. Об этом 1 января сообщила пресс-служба СК РФ.

Ей вменяют надругательство над государственным гербом Российской Федерации (ст. 329 УК РФ).

Отмечается, что девушка совершила правонарушение путем публичного сожжения паспорта, на котором изображен герб государства.

«Указанные действия являются грубым оскорблением и издевательством над гражданскими и патриотическими чувствами граждан Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой.

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В этот же день стало известно, что о задержании жительницы Брянска после того, как она сожгла свой паспорт. Отмечается, что девушка уничтожила документ в новогоднюю ночь возле одного из ночных заведений города. В УМВД России по Брянской области «Известиям» сообщили, что личность девушки была установлена, ее задержали и доставили в отдел полиции.

Позднее в УМВД России по Брянской области сообщили, что подозреваемая заключена под стражу.

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