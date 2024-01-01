Сжегшую паспорт девушку заключили под стражу в Брянске

Девушка, которая сожгла паспорт в Брянске, заключена под стражу. Об этом 1 января сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

«Будет находиться под стражей до судебного заседания», — приводит заявление ведомства ТАСС.

Ранее в этот день сообщалось о задержании жительницы Брянска после того, как она сожгла свой паспорт. Отмечается, что девушка уничтожила документ в новогоднюю ночь возле одного из ночных заведений города. В УМВД России по Брянской области «Известиям» сообщили, что личность девушки была установлена, ее задержали и доставили в отдел полиции.