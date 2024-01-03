Голикова подарила велосипед дочери участника СВО в рамках «Елки желаний»

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в рамках благотворительной акции «Елка желаний» подарила розовый велосипед семилетней дочери участника спецоперации Софье Касимовой из Екатеринбурга, исполнив ее мечту.

Шар с желанием девочки вице-премьер РФ сняла с «Елки желаний» 4 декабря во время посещения Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ на ВДНХ.

Голикова передала подарки Софье и ее братьям и пообщалась с девочкой и ее семьей по видеосвязи. Кроме того, в правительстве Свердловской области для Софьи и ее родных организовали новогоднее чаепитие.

Ранее, 2 января, в рамках «Елки желаний» глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев осуществил мечты двоих детей. Так, 11-летнему Максиму из Москвы Патрушев подарил билеты в «Москвариум». Также глава Минсельхоза помог пятилетнему Косте побывать в Центре национальных конных традиций, где ребенку рассказали про то, как нужно ухаживать за лошадьми.