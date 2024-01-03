Под Ульяновском три человека погибли на снегоходе
Три человека погибли в Ульяновской области в результате наезда снегохода на преграду. Об этом 3 января сообщил источник «Известий».
Другие подробности выясняются.
В начале декабря в Республике Хакасия два человека, поехавшие кататься на снегоходах в составе туристической группы, погибли из-за непогоды.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух человек»).