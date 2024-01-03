Мишустин потребовал внимательно следить за соблюдением госстандартов товаров

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что реальный вес продуктов в упаковке должен соответствовать установленному стандарту. На встрече с руководителем Росстандарта Антоном Шалаевым 3 января он отметил, что этот вопрос волнует россиян.

Мишустин напомнил, что в последнее время было разработано огромное количество стандартов, и важно, чтобы они существовали не сами по себе, а были востребованы.

«Это касается всего, но, наверное, наиболее значимые вещи — это вес продуктов, в упаковке должно быть ровно столько, сколько по государственному стандарту. Людей это волнует», — указал премьер-министр.

Он подчеркнул, что первостепенно следует проверять соблюдение стандартов в отношении тех товаров, которые интересуют покупателей.

Ранее, 14 декабря, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал Известиям, что ведомство готово рассмотреть поправки в технический регламент «О безопасности пищевой продукции» в части обязательного использования стандартных упаковок весом в 200 г, 500 г либо объемом 1 л, 2 л и так далее. Речь идет о социально значимых продуктах: о молоке, сахаре, подсолнечном масле.