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Производителей продуктов могут обязать использовать стандартную упаковку
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Производителей продуктов могут обязать использовать стандартную упаковку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Минпромторг готов рассмотреть поправки в технический регламент «О безопасности пищевой продукции» в части обязательного использования стандартных упаковок весом в 200 г, 500 г либо объемом 1 л, 2 л и так далее. Речь идет о социально значимых продуктах: о молоке, сахаре, подсолнечном масле и так далее. Об этом «Известиям» рассказал замглавы ведомства Виктор Евтухов.

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Он считает, что такую меру можно предложить для обсуждения коллегам из ЕАЭС. Издание запросило пресс-службу ЕЭК.

Если производители откажутся от попыток манипулировать потребительским рынком через незаметное уменьшение объема упаковки, то это будет способствовать его прозрачности, уверен чиновник.

Он напомнил, что в начале ноября Генпрокуратура внесла поправки в ГОСТ «Требования к количеству фасованных товаров» (добровольный к исполнению документ): они предписали производителям социально значимой продукции выпускать ее в стандартизированной упаковке. Но таким требованиям нужно соответствовать только в том случае, если компания изготавливает продукцию по стандарту. Если товар сделали по техническим условиям, то продукцию можно фасовать в любую тару.

Изменения нужны для того, чтобы перестать вводить в заблуждение потребителей, это серьезный шаг к наведению порядка в фасовке, сказал Виктор Евтухов. Уменьшение производителями массы и количества товара без снижения, а то и с увеличением стоимости называют шкринфляцией. Этот способ, конечно, помогает изготовителям снизить свои издержки, однако всё это делается за счет злоупотребления доверием потребителя, уверен чиновник.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Про граммы — максимум: производителям запретят использовать уменьшенную упаковку

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