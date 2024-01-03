Ночь на 3 января в Москве стала самой холодной с начала зимы

Ночь на среду, 3 января, стала самой холодной с начала зимы в Москве. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«На базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, температура воздуха опустилась до -24,5 градуса, это на 8,3 градуса ниже, чем было у дня вчерашнего, прежнего морозного лидера нынешней зимы. На других метеостанциях Москвы было от -22,3 градуса в Бутово, до -25,2 градуса — в Тушино», — уточняется в сообщении, опубликованном в Telegram-канале метеоролога.

На территории Московской области самые низкие температурные показатели были зафиксированы в Дмитрове — они составили -28,5 градуса. По прогнозам Леуса, в ближайшие часы температура в столице еще немного понизиться.

«Предстоящая ночь станет еще чуть более холодной, и только потом морозы неохотно начнут отступать», — указал он.

Накануне, 1 января, Гидрометцентр объявил в Москве и области «оранжевый» уровень погодной опасности из-за морозов. Период предупреждения о погодной опасности из-за очень низких температур продлится до 08:00 5 января.

До этого, 31 декабря, департамент транспорта столицы сообщил, что москвичам следует быть аккуратнее на улицах в связи с предстоящей аномально холодной погодой.