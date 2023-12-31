Москвичей предупредили об аномальных морозах в начале января
Жителям Москвы следует быть аккуратнее на улицах в связи с предстоящей аномально холодной погодой. Об этом 31 декабря предупредил Департамент транспорта столицы.
«По информации МЧС, в период с 1 января по 5 января в Москве ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–12 градусов ниже климатической нормы. Пожалуйста, будьте аккуратнее на улице», — указано в Telegram-канале ведомства.
Водителям, в свою очередь, следует соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, а также избегать резких маневров и не отвлекаться на разговоры по телефону.
До этого 31 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве в новогоднюю ночь ожидается небольшой снег, температура воздуха опустится до –13 градусов. При этом погода будет соответствовать климатическим нормам января, отметил синоптик.