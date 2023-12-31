Синоптик рассказал москвичам о погоде в новогоднюю ночь
В Москве в новогоднюю ночь ожидается небольшой снег, температура воздуха опустится до –13 градусов. Об этом сообщил в воскресенье, 31 декабря, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Он также обратил внимание на сохранение влияния тыловой части циклона.
«<...> будет облачно, местами возможен небольшой снег. Минимальная температура в столице — минус 11–13 градусов, в Подмосковье — от 10 до 15 градусов мороза», — рассказал Тишковец в беседе с «РИА Новости».
При этом погода будет соответствовать климатическим нормам января.
Ранее в этот день москвичей также предупредили о сильном похолодании. Ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью 6–11 м/c. Атмосферное давление составит 735 мм ртутного столба.