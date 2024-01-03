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Замглавы МИД Ирана высказался за формирование секретариата в БРИКС

Замглавы МИД Ирана Сафари: Россия сможет образовать секретариат в БРИКС
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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В БРИКС может быть образован секретариат, который поможет странам-участницам эффективно обмениваться информацией, например, при переходе председательства, заявил 3 января замглавы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари.

«Россия — страна, обладающая опытом в организациях мирового и регионального уровня, — по моему мнению, может создать новое образование в БРИКС, которое в конечном итоге приобретет форму секретариата», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Сафари пояснил, что без секретариата каждая страна-председатель самостоятельно хранит информацию о сферах деятельности организации, однако следующая возглавляющая объединение страна доступа к этим данным не имеет.

«Иран очень заинтересован в том, чтобы этот секретариат сформировался как можно скорее», — отметил замминистра.

Он также поздравил Россию с началом ее председательства в БРИКС и поблагодарил Москву за поддержку Тегерана в вопросе принятия в эту организацию.

Сафари выразил надежду на созидающую роль РФ и помощь Ирану и новым членам БРИКС в достижении целей в объединении, отметив, что в рамках форума отношения между странами устанавливаются легче, чем в двустороннем формате.

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Кому это сотрудничество принесет больше выгоды

Ранее, 1 января, президент РФ Владимир Путин в своем обращении в связи с началом председательства России в БРИКС заявил, что порядка 30 стран хотят присоединиться к объединению, так как оно притягивает всё больше единомышленников. Он напомнил, что к объединению присоединились в качестве новых полноправных членов Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

До этого, 26 декабря, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны Латинской Америки проявляют серьезный интерес к БРИКС, несмотря на то что Аргентина взяла «время подумать». Лавров также заявил, что порядка 30 государств хотят установить партнерские связи с объединением.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика. Сейчас в блоке десять стран.

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