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Маск назвал демографический коллапс самой большой проблемой человечества

Илон Маск: человечеству угрожает демографический коллапс
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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo
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Демографический коллапс угрожает человечеству. Об этом 2 января заявил американский миллиардер Илон Маск. Таким образом он прокомментировал публикацию пользователя соцсети X о рекордно низком уровне рождаемости в нескольких странах.

«Самая большая проблема, с которой сталкивается человечество, — это демографический коллапс», — написал он.

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Ранее, 31 марта, Маск заявил, что США в будущем ожидает «большая расплата» из-за низкой рождаемости.

14 января 2023 года ученые из Университета штата Огайо предположили, что молодые люди стали больше беспокоиться о будущем и поэтому откладывают рождение детей. В 2019 году общий коэффициент рождаемости в США составил 1,71 — самый низкий уровень с 1970-х годов. Исследование показывает, что нет необходимости заставлять молодых людей хотеть больше детей — важнее создать условия для их появления.

До этого, 21 ноября 2022 года, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов рассказал, что во всем мире сейчас наблюдается процесс под названием «демографическая зима», связанный с падением рождаемости.

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