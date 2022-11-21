Демограф рассказал об угрозе «чумы малодетности» в России и мире

Во всем мире сейчас наблюдается процесс под названием «демографическая зима», связанный с падением рождаемости. Об этом в понедельник, 21 ноября, рассказал председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в ходе выступления в пресс-центре «Известий».

Он подчеркнул, что считает несерьезными различные прогнозы ученых об опасности перенаселения Земли, поскольку главной проблемой сейчас является «чума малодетности».

«То, что происходит сегодня в мире с демографией, можно определить как демографическую зиму, как это ни парадоксально. Потому что за этим ростом населения, который будет примерно до 2070 года или даже до 2050 года и остановится на 10–12 млрд человек, главный базовый процесс — то, что падает детность. То есть семья во всем мире, даже в самых отсталых странах, становится всё более малодетной. И вот эта демографическая зима — это и есть реальная угроза, чума малодетности, как я называю», — указал Крупнов.

15 ноября Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила, что население Земли достигло 8 млрд человек. По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, это повод «восхититься достижениями в области здравоохранения, которые увеличили продолжительность жизни». По данным организации, население мира может вырасти примерно до 8,5 млрд в 2030 году и 9,7 млрд в 2050-м.

Пика в 10,4 млрд человек население достигнет в 2080-х годах и останется, по прогнозам организации, на этом уровне до 2100 года.

В тот же день профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников в беседе с «Известиями» указал на то, что темпы роста населения замедляются, и если рождаемость будет низкой, то население мира начнет уменьшаться уже в 2053 году. Как считает эксперт, помешать этому процессу сможет только демографическая политика, направленная на повышение рождаемости.