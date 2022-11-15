Демограф рассказал о возможном сокращении численности населения Земли с 2053 года

Темпы роста населения замедляются, если рождаемость будет низкой, то население мира начнет уменьшатся уже в 2053 году. Об этом «Известиям» 15 ноября рассказал профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.

Ранее в этот день Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила, что население Земли достигло 8 млрд человек.



«Население растет, но темпы роста населения замедляются. И замедляются довольно давно. Население растет не во всех странах. В России оно сокращается. Во многих странах Евросоюза тоже сокращается. Прогноз населения всего мира в целом и для каждой страны в отдельности, также составленный в ООН, показывает, что рост населения не просто замедляется, а должен смениться убылью», — указал специалист.



Он пояснил, что такие прогнозы составляются как минимум в трех вариантах: с низкой, средней и высокой рождаемостью.



«По варианту с низкой рождаемостью население мира начнет уменьшатся уже в 2053 году. Осталось всего 30 лет. При средней рождаемости население мира начнет уменьшаться в 2086 году. При высокой рождаемости рост населения будет продолжаться. Но этот вариант маловероятен», — отметил Синельников.



По его словам, если сравнивать прогноз ООН, составленный в 1994 году, с последними данными по состоянию на 2021 год, то видно, что наиболее реалистичным оказался средний вариант, как это обычно и бывает в демографических прогнозах.



«Поэтому опасаться, что мир будет перенаселен, не надо, так как население будет уменьшаться. При этом в прогнозе ООН указаны годы, когда население начнет уменьшаться, но не указано, когда уменьшение прекратится. Это уменьшение может продолжаться очень долгое время. И помешать ему сможет только демографическая политика, направленная на повышение рождаемости», — резюмировал собеседник «Известий».

15 ноября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что достижение населением Земли отметки в 8 млрд человек является поводом «восхититься достижениями в области здравоохранения, которые увеличили продолжительность жизни». По данным ООН, население мира может вырасти примерно до 8,5 млрд в 2030 году и 9,7 млрд в 2050 году. Пика в 10,4 млрд человек население достигнет в 2080-х годах и останется, по прогнозам организации, на этом уровне до 2100 года.

При этом по прогнозам организации World Population Prospects 2022, Индия превзойдет Китай и станет самой густонаселенной страной мира в 2023 году. Уточняется, что глобальный прирост населения все больше концентрируется в беднейших странах мира, большинство из которых находится в странах Африки к югу от Сахары.