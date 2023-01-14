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Ученые объяснили снижение показателей по рождаемости в США

Американские социологи: молодые люди не стали планировать меньше детей
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Brandy Ostanik-Thornton
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Ученые из Университета штата Огайо предположили, что молодые люди стали больше беспокоиться о будущем, и поэтому откладывают рождение детей. Исследование американских социологов опубликовал журнал Population and Developmen Review.

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«Ученые считают, что люди откладывают рождение детей, так как больше беспокоятся о будущем, экономике, медицине и уходе за детьми, чем несколько десятилетий назад»,— приводит цитату из статьи «Газета.Ru».

В 2019 году общий коэффициент рождаемости в США составил 1,71 — самый низкий уровень с 1970-х годов. Ученые сделали вывод, что это связано не с нежеланием американцев иметь детей, а с невозможностью.

По словам авторов, это исследование показывает, что нет необходимости заставлять молодых людей хотеть больше детей — важнее создать условия для их появления.

В ноябре председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов рассказал, что во всем мире сейчас наблюдается процесс под названием «демографическая зима», связанный с падением рождаемости.

15 ноября Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила, что население Земли достигло 8 млрд человек. По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, это повод «восхититься достижениями в области здравоохранения, которые увеличили продолжительность жизни». По данным организации, население мира может вырасти примерно до 8,5 млрд в 2030 году и 9,7 млрд в 2050-м.

Пика в 10,4 млрд человек население достигнет в 2080-х годах и останется, по прогнозам организации, на этом уровне до 2100 года.

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