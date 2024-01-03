В Аргентине задержали разыскиваемую за мошенничество на 100 млн рублей россиянку

Полиция Аргентины задержала россиянку Людмилу Авдюхину, которая была объявлена в международный розыск по обвинениям в мошенничестве. Об этом 2 января написала газета La Nacion.

Отмечается, что дело россиянки передали в суд, который должен будет вынести решение об ее экстрадиции.

Как указала газета, Авдюхина прибыла в Аргентину в январе 2023 года. Ее задержали 2 января 2024 года рядом с местом ее проживания. По информации издания, Авдюхина часто меняла адреса, чтобы ее было тяжелее поймать.

При этом во время своего нахождения в Аргентине через подставных лиц Авдюхина делала инвестиции в недвижимость.

В России в период с сентября по декабрь 2022 года, будучи директором риэлторской компании, Авдюхина разработала мошенническую схему, присвоив средства клиентов. Также у нее были долги на общую сумму более 100 млн рублей. С полученными деньгами она уехала из России. Общая сумма мошенничества достигает $2 млн, указала газета.

Ранее, 6 июля, Испания экстрадировала в Россию Ферузу Таирову, осужденную за мошенничество в особо крупном размере. Она вела преступную деятельность в период с 2007 по 2009 год. Таирова подделывала договоры купли-продажи и иные документы закрытого акционерного общества для отчуждения его недвижимого имущества в пользу третьих лиц. Материальный ущерб от действий злоумышленницы и ее сообщника составил свыше 250 млн рублей.