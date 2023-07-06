Опубликованы кадры экстрадиции из Испании осужденной за мошенничество россиянки

Испания экстрадировала в Россию Ферузу Таирову, осужденную за мошенничество в особо крупном размере. Кадры экстрадиции в четверг, 6 июля, публикуют «Известия».

На кадрах видно, как сотрудник испанской полиции провожает Таирову по территории аэропорта к трапу самолета, а также посадку осужденной на борт воздушного судна.

«За хищение акций и имущества коммерческой организации с причинением ущерба на сумму около 300 млн. рублей, суд назначил ей (Таировой. — Ред.) 1,5 года лишения свободы», — сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

Однако Таирова покинула страну, долгое время скрывалась за границей и была задержана на территории Испании. В 2016 году Генпрокуратура России направила испанским коллегам запрос об экстрадиции преступницы — совет министров королевства его удовлетворил, однако решение о выдаче пришлось приостановить, поскольку Таирова вновь скрылась, уточнил Иванов.

6 июля мошенницу под конвоем доставили в аэропорт Барселоны и передали представителям правоохранительных органов РФ для отправления в Москву.

Таирова вела преступную деятельность в период с 2007 по 2009 год. Она подделывала договоры купли-продажи и иные документы закрытого акционерного общества для отчуждения его недвижимого имущества в пользу третьих лиц.

Материальный ущерб от действий злоумышленницы и ее сообщника составил свыше 250 млн рублей.