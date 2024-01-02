В США удивились возможностям российских Су-57

Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно показали себя в боях в зоне спецоперации. Об этом говорится 1 января в материале на сайте Military Watch Magazine.

«Су-57 является единственным представителем своего поколения, который был задействован в высокоинтенсивных боях <…>, причем операции на Украине включали не только удары с воздуха по наземным объектам», — отметили авторы статьи.

Кроме того, эти военные самолеты использовались для ликвидации украинских систем ПВО, участвовали в воздушных боях. В итоге успехи этого вооружения во многом укрепили доверие к этой модели истребителя, пояснил автор материала.

В конце декабря в Минобороны РФ сообщили «Известиям», что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина изготовил и передал в войска партию самолетов пятого поколения Су-57. Тогда гендиректор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов добавил, что в цехе окончательной сборки уже идет работа над боевыми машинами, которые будут переданы армии в следующем году.

Ранее, 13 октября, бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал «Известиям» о преимуществах истребителя пятого поколения Су-57.

По его словам, разработка превосходит все истребители четвертого поколения по скорости, маневренности, огневой мощи. Кроме того, этот истребитель малозаметен.