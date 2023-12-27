Реклама
Прямой эфир
Экономика
Новак сообщил о планах РФ снизить экспорт нефти в Европу до 4-5%
Общество
Захарова заявила о продолжении финансирования Украины со стороны США в 2024 году
Мир
Экс-посол Украины в США рассказал о жестком ответе НАТО Зеленскому
Мир
В США указали на катастрофический рост числа нелегалов в стране при Байдене
Общество
Клад серебряных монет XVIII века передадут в фонд Музея Москвы
Наука и техника
Чемезов сообщил о создании в России нового беспилотника «Суперкам»
Политика
Посол России оценил текущее состояние отношений Москвы и Вены
Экономика
Новак сообщил о росте энергопотребления в России на 4% по итогам года
Армия
Глава «Ростеха» сообщил о скором появлении гаубицы «Коалиция» в зоне СВО
Мир
Южная Корея ввела санкции против восьми граждан КНДР
Мир
Звезду оскароносного фильма «Паразиты» Ли Сон Гюна нашли мертвым в Сеуле
Интернет и технологии
Россиян предупредили об опасности голосовых и видеосообщений в мессенджерах
Армия
Минобороны сообщило о запуске с Плесецка ракеты «Союз-2.1в» с военным спутником
Экономика
Управления ФАС возбудили дела в отношении «дочек» «Лукойла» из-за роста цен
Мир
Зоолог Стейнер призвал США отозвать претензии на шельф в Арктике

Авиастроители передали Минобороны РФ партию истребителей пятого поколения Су-57

0
Фото: TASS/MAXIM SHIPENKOV
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха») изготовил и передал Минобороны России партию самолетов пятого поколения Су-57, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга.

Вице-премьер — министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров уточнил, что Вооруженные силы РФ получили все планировавшиеся к поставке в этом году такие Су-57.

«Истребители успешно прошли все необходимые заводские испытания. Наращивание производства этих уникальных машин стало возможным благодаря решению вопросов по ритмичным поставкам комплектующих и совершенствованию технологии поточной сборки», — подчеркнул глава Минпромторга.

В свою очередь, гендиректор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов добавил, что в цехе окончательной сборки уже идет работа над боевыми машинами, которые будут переданы Воздушно-космическим силам России в следующем году.

«Количество истребителей пятого поколения, поступающих в войска, ежегодно увеличивается почти в два раза», — рассказал он.

Дальний укол: какие ракеты увеличат боевые возможности российских ВКС
Для стратегических бомбардировщиков разработана целая линейка боеприпасов

Ранее, 13 октября, бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал «Известиям» о преимуществах истребителя пятого поколения Су-57. По его словам, это одна из новейших российских разработок, которая превосходит все истребители четвертого поколения по скорости, маневренности, огневой мощи. Кроме того этот истребитель малозаметен. Эксперт отметил, что Су-57 имеет большие перспективы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023