Премьера сериала «Банда «ЗИГ ЗАГ» состоится 28 января на РЕН ТВ

Премьера детективного сериала «Банда «ЗИГ ЗАГ» состоится на РЕН ТВ в воскресенье, 28 января. Многосерийный проект был снят при участии телеканала. Подробности о картине рассказал корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Сериал рассказывает о событиях зимы 1941 года в блокадном Ленинграде. Запасы продовольствия уже иссякли, а поставки заблокированы. Осажденный город умирает от голода: в сутки служащим, иждивенцам и детям выдают по 125 г хлеба. В это трудное время в Ленинграде объявляется банда, промышляющая мошенничеством и грабежами. Преступники занимаются подделкой продовольственных карточек и совершают дерзкие налеты на машины с продовольствием. Название банды — «ЗИГ ЗАГ» — расшифровывается как «Защита Интересов Германии Знамя Адольфа Гитлера».

По словам корреспондента, в основу многосерийного проекта заложены реальные события. Идея снять картину об этих событиях принадлежит гендиректору МИЦ «Известия» и РЕН ТВ Владимиру Тюлину.

«Блокадный Ленинград оставил такой рубец, такую травму в наших гражданах, это была страшная трагедия. И, конечно же, она, я думаю, пока еще существует. Поколения, дети блокадников, есть еще блокадники, которые пережили блокаду. Я думаю, что она будет зиять еще», — отметил актер Игорь Петренко, исполнивший роль ленинградского сотрудника уголовного розыска Тихона Львова.

Главным антагонистом сериала стал Федя «Полкопейки», который прошел школу немецкой разведки и был заброшен в Ленинград для диверсий и саботажа.

«Я играл отрицательных персонажей, но где-то в них всё равно что-то было иногда хорошее. В этом персонаже этого нету вообще», — отметил сыгравшего злодея актер Павел Трубинер.

В беседе с «Известиями» жительница блокадного Ленинграда Ирина Зимнева рассказала о том, как людям было тяжело.

«Все всё время хотели есть, но не понимали, что это особое положение, потому мы так голодаем. Воспринималось всё это ребенком как норма. Да, не восстанавливались карточки. Это фактически смерть, если ты потерял карточки», — поделилась воспоминаниями она.

Ранее, 5 декабря, сериал «Банда «ЗИГ ЗАГ» стал лидером топа зрительских симпатий, набрав 8,9 балла в рейтинге проекта в KION. Его премьера на платформе этого онлайн-кинотеатра состоялась 1 ноября. Высокие оценки аудитории детективный сериал также получил на «Кинопоиске» — 7,5 балла из 10 возможных, а также на «Кинотеатр.ру» — 8,2/10.

До этого, 14 ноября, стало известно, что «Банда «ЗИГ ЗАГ» вошел в топ-3 проектов по количеству зрителей, об этом свидетельствовали данные первых 10 дней показа сериала в онлайн-кинотеатре KION.