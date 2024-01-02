Терапевт назвал противопоказания для посещения бани

Банные процедуры улучшают кровообращение и лимфодренаж, способствуют омоложению, однако посещение парилки стоит ограничить людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Об этом во вторник, 2 января, сообщил терапевт Андрей Звонков в интервью радио Sputnik.

Он пояснил, что речь идет не о полном отводе, здесь важно соблюсти чувство меры.

«Если человек болен, я думаю, ему хватит ума, чтобы не провоцировать свое сердце на слишком большие нагрузки. А когда человек парится, сердце переживает такие нагрузки. В парной очень сильно увеличивается частота сердечного ритма», — отметил врач.

Также Звонков уточнил, что ограничить посещение бани стоит людям с кожными заболеваниями, такими как псориаз, склеродермия, волчанка, пузырчатка, так как баня будет лишь провоцировать обострение.

Кроме того, специалист призвал не совмещать посещение бани с употреблением алкоголя. По его словам, это может быть опасно, так как сердце человека в состоянии алкогольного опьянения уже нагружено.

«При распаде спирта выделяется огромное количество энергии и ее надо куда-то деть, от нее надо избавиться, она лишняя. Чтобы алкоголь «сжечь», сердцу приходится очень много работать. То есть вы тяпнули стопку водки, сердце работает, а вы еще и в баню пошли, то есть вы ему (сердцу. — Ред.) говорите: давай сейчас мы тебе еще температуры добавим, еще жары», — подчеркнул терапевт.

Звонков также указал на то, что ныряние в сугробы после бани может привести к остановке сердца. Он добавил, что к таким вещам нужно приучать организм аккуратно и постепенно.

Ранее, 7 декабря, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный рассказал «Известиям», что перед посещением бани стоит проконсультироваться с врачом, особенно если есть какие-то проблемы со здоровьем. Он отметил, что в промежутках между подходами и после посещения бани, по словам врача, необходимо пить достаточно жидкости. Увлажнять тело необходимо не только изнутри, но и снаружи. После бани очищенная распаренная кожа отлично впитывает увлажняющие кремы и лосьоны.