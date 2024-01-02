Жилой дом в Иваново пострадал из-за запусков фейерверков

В Иваново залпы фейерверка попали по окнам многоквартирного дома. Пострадавшие от пиротехники жильцы 2 января рассказали «Известиям» подробности произошедшего.

Отмечается, что залпы от салютов оставили следы на окнах некоторых квартир.

«На шестом этаже, говорят, залетело что-то там на балкон», — рассказал один из местных жителей.

По мнению владельца пострадавшей квартиры, люди, которые запустили салюты, не хотели портить чье-то имущество, просто не подумали о технике безопасности.

«Скорее всего, не подумали, что во дворах и у высотных зданий запускать фейерверки нельзя, что это надо где-то в чистом поле делать», — сказал мужчина.

В настоящий момент нарушителей ищут правоохранители, им может грозить штраф в размере до 15 тыс. рублей.

Ранее, 1 января, МЧС РФ сообщило, что пожары из-за пиротехнических изделий вспыхнули в квартирах в Санкт-Петербурге, Челябинской области и Камчатском крае.

31 декабря в МЧС напомнили, что в новогодние праздники запускать пиротехнику возле жилых домов, в закрытых помещениях, на крышах и балконах категорически запрещено. Также нельзя применять пиротехнику в местах массового пребывания людей.