Жилой дом в Иваново пострадал из-за запусков фейерверков
В Иваново залпы фейерверка попали по окнам многоквартирного дома. Пострадавшие от пиротехники жильцы 2 января рассказали «Известиям» подробности произошедшего.
Отмечается, что залпы от салютов оставили следы на окнах некоторых квартир.
«На шестом этаже, говорят, залетело что-то там на балкон», — рассказал один из местных жителей.
По мнению владельца пострадавшей квартиры, люди, которые запустили салюты, не хотели портить чье-то имущество, просто не подумали о технике безопасности.
«Скорее всего, не подумали, что во дворах и у высотных зданий запускать фейерверки нельзя, что это надо где-то в чистом поле делать», — сказал мужчина.
В настоящий момент нарушителей ищут правоохранители, им может грозить штраф в размере до 15 тыс. рублей.
Ранее, 1 января, МЧС РФ сообщило, что пожары из-за пиротехнических изделий вспыхнули в квартирах в Санкт-Петербурге, Челябинской области и Камчатском крае.
31 декабря в МЧС напомнили, что в новогодние праздники запускать пиротехнику возле жилых домов, в закрытых помещениях, на крышах и балконах категорически запрещено. Также нельзя применять пиротехнику в местах массового пребывания людей.