В МЧС рассказали о четырех загоревшихся из-за пиротехники квартирах

Пожары из-за пиротехнических изделий вспыхнули в квартирах в Санкт-Петербурге, Челябинской области и Камчатском крае. Об этом в понедельник, 1 января, сообщило МЧС РФ в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, в Выборгском районе Санкт-Петербурга на балкон квартиры на 13-м этаже попала петарда, в результате чего загорелся подвесной потолок. Огонь был потушен до приезда спасателей.

В Челябинске на втором этаже дома на улице Агалакова также загорелся балкон, при этом хозяев в квартире не было. Пожар был ликвидирован сотрудниками ведомства.

Кроме того, две квартиры вспыхнули в Петропавловске-Камчатском. Так, на проспекте 50 лет Октября фейерверк залетел на балкон на четвертом этаже, спасатели эвакуировали 16 человек и потушили пожар. Второе возгорание произошло в квартире на третьем этаже жилого дома в Ботаническом переулке, сотрудники МЧС эвакуировали 19 человек и ликвидировали возгорание на площади 20 кв. м.

«Во всех случаях от запуска фейерверков пострадало чужое имущество. Не пренебрегайте правилами пожарной безопасности!» — призвали в ведомстве.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь 47-летний мужчина получил резаные раны лица из-за взрыва фейерверка в капюшоне. Собеседник уточнил, что противоправные действия выявлены не были, пострадавший находился в удовлетворительном состоянии.