В Санкт-Петербурге мужчина пострадал в результате попадания фейерверка в капюшон

Мужчина получил резанные раны лица из-за фейерверка, запущенного в новогоднюю ночь. Об этом 1 января рассказал источник «Известий».

Инцидент произошел в Санкт-Петербурге на пустыре возле улицы Димитрова. 47-летний мужчина вместе с сестрой запустил пиротехнику около 3 часов ночи. Один из фейерверков залетел в капюшон мужчине и взорвался, причинив телесные повреждения.

Отмечается, что противоправные действия выявлены не были. Мужчина находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее в этот день в жилом доме в Улан-Удэ произошел пожар из-за попавшего на балкон фейерверка. Возгорание началось на девятом этаже, площадь пожара составила 2 кв. м. Пострадавших не было.