В Санкт-Петербурге мужчина пострадал в результате попадания фейерверка в капюшон
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- В Санкт-Петербурге мужчина пострадал в результате попадания фейерверка в капюшон
Мужчина получил резанные раны лица из-за фейерверка, запущенного в новогоднюю ночь. Об этом 1 января рассказал источник «Известий».
Инцидент произошел в Санкт-Петербурге на пустыре возле улицы Димитрова. 47-летний мужчина вместе с сестрой запустил пиротехнику около 3 часов ночи. Один из фейерверков залетел в капюшон мужчине и взорвался, причинив телесные повреждения.
Отмечается, что противоправные действия выявлены не были. Мужчина находится в удовлетворительном состоянии.
Ранее в этот день в жилом доме в Улан-Удэ произошел пожар из-за попавшего на балкон фейерверка. Возгорание началось на девятом этаже, площадь пожара составила 2 кв. м. Пострадавших не было.