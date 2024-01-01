В Улан-Удэ из-за новогоднего фейерверка загорелся балкон квартиры

В Улан-Удэ в жилом доме случился пожар из-за попавшего на балкон фейерверка. Об этом в воскресенье, 31 декабря, сообщили в управлении МЧС России по Республике Бурятия.

«В Улан-Удэ на 9-м этаже 16-этажного дома загорелся балкон. На него попал запущенный во дворе фейерверк. Огнеборцы МЧС России ликвидировали возгорание на площади 2 кв. м», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что пострадавших нет.

Вечером 29 декабря пожар случился в деревянном доме в селе Галбай в Бурятии. Погибли трехлетний ребенок и его 52-летняя бабушка. Возбуждено уголовное дело.