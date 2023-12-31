В МЧС напомнили о категорическом запрете запуска пиротехники возле жилых домов

В новогодние праздники запускать пиротехнику возле жилых домов, в закрытых помещениях, на крышах и балконах категорически запрещено. Об этом напомнили в воскресенье, 31 декабря, в МЧС России.

«Категорически запрещается использовать пиротехнические изделия рядом с жилыми домами: они могут попасть в окно или форточку, залететь на балкон или чердак», — указали в ведомстве в беседе с «РИА Новости».

Кроме того, в МЧС напомнили о запрете применения пиротехники в местах массового пребывания людей.

Согласно законодательству, несоблюдение правил противопожарного режима при использовании фейерверков может обернуться наказанием для граждан до 15 тыс. рублей, должностных лиц — до 30, предпринимателей — до 60 и для юридических лиц — до 400 тыс. рублей.

Врач-травматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сергей Малыхин 31 декабря рассказал «Известиям», как помочь ребенку при ожоге от петарды. Так, по его словам, в первую очередь необходимо прекратить действие поражающего агента. После термической травмы использовать холодную воду, так как это способствует уменьшению площади ожога. Следующий шаг — необходимо наложить стерильную повязку.