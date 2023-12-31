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Врач рассказал о первой помощи при ожоге от взрыва петарды

Врач Малыхин: ожоги от взрыва петарды могут привести к инвалидности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Ожоги у детей являются одной из наиболее частых бытовых травм в новогодние праздники. Врач-травматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сергей Малыхин 31 декабря рассказал «Известиям», как помочь ребенку при ожоге от петарды.

Как указал специалист, при ожоге от петарды главную опасность представляет не столько косметический эффект, сколько серьезные нарушения в работе жизненно важных органов. К самым тревожным случаям относят ожоги лица и шеи, кистей и стоп. Опасность ожогов конечностей состоит в том, что даже поверхностные травмы могут иметь осложнения и привести к инвалидности.

«Если ребенок получил ожог, а его площадь мала, то вы сможете самостоятельно оказать помощь. В первую очередь надо прекратить действие поражающего агента. После термической травмы используйте холодную воду, это способствует уменьшению площади ожога. Следующим шагом наложите стерильную повязку», — сказал Малыхин.

К «вредным» советам относятся: нанесение на пораженный участок зубной пасты, перекиси, масла и кремов. Это усугубляет сам процесс ожога и может негативно влиять на общее состояние ребенка, указал специалист.

«Следует незамедлительно обратиться за помощью в медицинскую организацию. Даже если ожог незначительный на ваш взгляд, лучше получить помощь специалиста, ведь в противном случае последствия могут быть непредсказуемыми и печальными», — заключил врач.

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23 декабря адвокат Константин Кудряшов сообщил, что неосторожный запуск фейерверков в праздники может повлечь серьезное уголовное наказание. Так, если ущерб имуществу после неудачного запуска фейерверка или иной пиротехники превысит 250 тыс. рублей, то виновника привлекут по ст. 168 УК РФ, которая относится к преступлениям небольшой тяжести.

Кроме того, как уточнил Кудряшов, если после неудачного запуска салюта у пострадавших будут тяжкие телесные повреждения, то виновникам случившегося может грозить до пяти лет лишения свободы согласно ст. 218 УК РФ.

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