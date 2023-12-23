Адвокат предупредил о видах наказания за неосторожный запуск фейерверков

Неосторожный запуск фейерверков в праздники может повлечь серьезное уголовное наказание. Об этом в субботу, 23 декабря, в беседе с «Газетой.Ru» рассказал адвокат Константин Кудряшов.

«Если ущерб имуществу после неудачного запуска фейерверка или иной пиротехники превысит 250 тыс. рублей, то виновника привлекут по ст. 168 УК РФ, которая относится к преступлениям небольшой тяжести», — указал он.

Кроме того, как уточнил Кудряшов, если после неудачного запуска салюта у пострадавших будут тяжкие телесные повреждения, то виновникам случившегося может грозить до пяти лет лишения свободы согласно ст. 218 УК РФ.

При этом адвокат отметил, что есть и случаи, когда усилия по взысканию ущерба ложатся и на пострадавшего.

«Если компания салютовавших скроется до приезда наряда [полиции], скорее всего, найти их уже не получится. Далее необходимо зафиксировать полученный ущерб, оценить его стоимость у оценщика и обратиться в суд с иском к виновникам происшествия», — пояснил он.

Помимо этого, Кудряшов дополнил, что если фейерверк и петарды нанесли вред здоровью, следует незамедлительно зафиксировать у врача телесные повреждения, поскольку тогда «помимо расходов на лечение, можно потребовать в суде компенсацию морального вреда».

16 декабря юрист Юрий Капштык перечислил последствия нарушения правил использования салютов. Как сообщил эксперт, нарушения правил применения салютов наказываются по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Для физических лиц предусмотрен штраф до 1000 рублей или арест до 15 суток и ст. 20.4 КоАП (нарушение правил пожарной безопасности) со штрафом от 5 до 15 тыс. рублей. Для юридических лиц штрафы составляют уже от 300 до 400 тыс. рублей, объяснил юрист.