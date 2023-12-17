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Юрист перечислил последствия нарушения правил использования салютов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Салют — неотъемлемая часть праздника для многих людей. Однако на запуск салютов и петард есть некоторые ограничения. О них рассказал юрист Юрий Капштык в интервью «Газете.ру» в субботу, 16 декабря.

«Нельзя запускать салюты в крытых помещениях, но можно использовать бенгальские огни. Даже если и очень хочется, нельзя также запускать салюты с крыш, балконов, на сцене, на стадионах, спортивных площадках, во время массовых мероприятий, шествий, пикетов, демонстраций», — рассказал эксперт.

Кроме того, существует запрет на запуск фейерверков в заповедниках и национальных парках, а также на территориях объектов, представляющих историческую и культурную ценность, кладбищ и религиозных объектов.

«Запрещено применение на объектах, которые отнесены к категории взрывоопасных или пожароопасных, отводах железных дорог, ЛЭП, нефте- и газопроводов», — подчеркнул Капштык.

Нарушения правил применения салютов наказываются по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Для физических лиц предусмотрен штраф до 1000 рублей или арест до 15 суток и ст. 20.4 КоАП (нарушение правил пожарной безопасности) со штрафом от 5 до 15 тыс. рублей. Для юридических лиц штрафы составляют уже от 300 до 400 тыс. рублей, объяснил юрист.

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Ранее, 8 декабря, сообщалось, что с 15 декабря по 31 января в Тамбовской области планируют ввести запрет на продажу и использование фейерверков. Под ограничения попадает весь ассортимент, кроме изделий, соответствующих I классу опасности технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий». Это значит, что в продаже останутся бенгальские огни и фонтаны холодного огня.

Перед этим, 6 декабря, от организации городского фейерверка на Новый год и Рождество отказались в Сочи. Сэкономленные средства будут направлены на поддержку участников спецоперации по защите Донбасса. Власти призывают ресторанные и гостиничные комплексы присоединиться к данной инициативе.

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