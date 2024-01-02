Маск дал свой прогноз на 2024 год

Наступивший 2024 год станет еще безумнее, чем предыдущие. Таким прогнозом в своей соцсети X (бывш. Twitter) поделился 1 января предприниматель Илон Маск.

Один из пользователей задал бизнесмену вопрос о том, на что рассчитывать после «четырех лет сумасшествия».

«Мой прогноз: 2024-й будет еще более безумным», — так ему ответил Илон Маск.

Ранее, 30 декабря, заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев написал шуточный прогноз на 2024 год, в котором президент США Джо Байден будет объявлен в международный розыск, а новым главой государства станет приговоренный к 99 годам тюрьмы бывший американский лидер Дональд Трамп.

В новом списке Медведева топ-7 событий, которые могут произойти в 2024 году. Политик предположил, что начнется массовое зловещее оживление мумий инопланетян, спрятанных на военных базах США, а также их приход в американскую политику с последующим получением более половины мест в сенате и палате представителей.