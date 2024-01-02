«Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» в первом матче АПЛ в 2024 году
Футбольный клуб «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Ньюкасл» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) со счетом 4:2.
В составе победителей дубль оформил нападающий Мохамед Салах. Также голами отличились полузащитник Кертис Джонс и форвард Коди Гакпо. У гостей забили нападающий Александр Исак и защитник Свен Ботман.
На счету «Ливерпуля» 45 очков, клуб находится на первой строчке турнирной таблицы. «Ньюкасл» с 29 баллами занимает 9-е место.
Ранее, 23 декабря, «Ливерпуль» сыграл вничью в матче против «Арсенала» в 18-м туре АПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:1.