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«Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» в первом матче АПЛ в 2024 году

«Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» со счетом 4:2 в первом матче АПЛ в 2024 году
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Фото: REUTERS/Carl Recine
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Футбольный клуб «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Ньюкасл» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) со счетом 4:2.

В составе победителей дубль оформил нападающий Мохамед Салах. Также голами отличились полузащитник Кертис Джонс и форвард Коди Гакпо. У гостей забили нападающий Александр Исак и защитник Свен Ботман.

На счету «Ливерпуля» 45 очков, клуб находится на первой строчке турнирной таблицы. «Ньюкасл» с 29 баллами занимает 9-е место.

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Ранее, 23 декабря, «Ливерпуль» сыграл вничью в матче против «Арсенала» в 18-м туре АПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:1.

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