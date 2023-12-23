«Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем» и сохранил лидерство в АПЛ
Футбольный клуб «Ливерпуль» 23 декабря на своем поле сыграл вничью в матче против «Арсенала» в 18-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.
В составе «Арсенала» на 4-й минуте счет открыл защитник Габриэл Магальяйнс. На 29-й минуте «Ливерпуль» сравнял счет благодаря голу Мохамеда Салаха.
«Арсенал» сохранил лидерство в АПЛ, на его счету 40 очков. «Ливерпуль» с 39 очками обошел «Астон Виллу» и поднялся на второе место в турнирной таблице.
В следующем туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Бернли», матч пройдет 26 декабря. «Арсенал» 28 декабря на своем поле примет «Вест Хэм».
Ранее, 16 декабря, АПЛ сообщила, что капитан футбольного клуба «Лутон Таун», защитник Том Локьер потерял сознание во время матча 17-го тура чемпионата Англии против «Борнмута», игру приостановили, а позже отменили.