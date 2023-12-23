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«Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем» и сохранил лидерство в АПЛ

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Фото: REUTERS/Carl Recine
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Футбольный клуб «Ливерпуль» 23 декабря на своем поле сыграл вничью в матче против «Арсенала» в 18-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе «Арсенала» на 4-й минуте счет открыл защитник Габриэл Магальяйнс. На 29-й минуте «Ливерпуль» сравнял счет благодаря голу Мохамеда Салаха.

«Арсенал» сохранил лидерство в АПЛ, на его счету 40 очков. «Ливерпуль» с 39 очками обошел «Астон Виллу» и поднялся на второе место в турнирной таблице.

В следующем туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Бернли», матч пройдет 26 декабря. «Арсенал» 28 декабря на своем поле примет «Вест Хэм».

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Ранее, 16 декабря, АПЛ сообщила, что капитан футбольного клуба «Лутон Таун», защитник Том Локьер потерял сознание во время матча 17-го тура чемпионата Англии против «Борнмута», игру приостановили, а позже отменили.

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